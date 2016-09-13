胡金龍還有2020年奧運夢 但不是打棒球

義大胡金龍仍有奧運夢，但要去打高爾夫球。（中央社）

中職義大犀牛隊球星胡金龍從小就是中華隊常客，打過亞運、經典賽、世界盃等，甚至站上美職大聯盟，不過，他唯一的遺憾是沒有打過奧運，他發出豪語：「準備前進2020東京奧運」！

32歲的胡金龍還有奧運夢，只是4年後能不能參賽東京奧運棒球賽？還有疑慮，前提是中華隊必須拿到出賽權，加上36歲「高齡」能否勝任？一連串疑問太麻煩了，胡金龍直接表示，他不是要去打棒球！

胡金龍說：「我已經與高國輝約好了，2020年一起參加東京奧運，不過，他去打棒球、我要去打高爾夫球！」

在一場振興棒球的座談會上，談到有關奧運的議題時，胡金龍有感而發指出，棒球很久沒有回到奧運了，他是眾多被中華隊徵召過的球星之中唯一沒有打過奧運的球員。

2008年中華隊拿到北京奧運棒球項目參賽權時，當時胡金龍因視力問題，不但復出大聯盟時間延後，原本打算參賽奧運與陳鏞基合組「金鏞連線」也告吹，讓他留下難以忘懷的遺憾。

現在身為中職球員工會理事長，胡金龍也想藉由工會力量，爭取中華隊代表隊更好的資源，讓球員出賽無後顧之憂，在一個較好的環境打拚。

(中時電子報)