賭俠劇情真實上演 磁鐵骰子殺光賭客
港片「賭俠」劇情真實上演！桃園市林姓男子經營地下簽賭站，靠自製磁鐵骰子控制點數大小，詐賭「殺大豬」騙得2000多萬，犯罪手法有如戲中慈善賭船莊家，靠電子磁鐵操控勝負，賭客根本無招架之力。
警方指出，62歲林嫌糾眾組成六合彩簽賭站，專找有錢賭客假意搏感情，騙到飯店房間打麻將或賭博，賭局上以磁鐵骰子控制大小，賭客不像電影情節有特異功能翻轉勝負，賭金如撒在海裡，輸到血本無歸。
此外，林嫌指示手下當掮客招客，帶投資客帶到設局好的六合彩簽賭場，營造高額賭金沒人簽中的假象，藉機邀請入股投資，匯入數十萬保證金後卻串通吃牌，虧損由倒楣股東分攤，投資者棄資後再找新的倒楣鬼。
新竹市警第一分局接獲情資後跟監蒐證多時，12日與刑事局偵四大隊第二隊、新竹市刑大、市警二分局、竹縣警局、竹北分局分持搜索票、拘票，兵分多路前往桃園、新竹縣市拘提詐賭集團成員，逮捕林嫌等12名男女，查扣磁鐵骰子在內等贓物。
警方指出，林嫌落網後坦承犯案，但在交代案情時蜻蜓點水，而曾涉入麻將、賭博的賭客難計其數，初步證實詐賭金額高達2000多萬，全案訊後依詐欺、賭博等罪嫌送辦。
(中時)
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