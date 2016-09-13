失速瓜車 電子發票也可捐社福團體
為推廣電子發票愛心碼，人安基金會表示，昨天下午由寒士廖先生在萬華平安站扮演喪屍與大理幼稚園學童，搭上單親媽烤瓜車改裝成的「失速瓜車」，呼籲民眾於9月18日消費結帳時，順口說出人安愛心碼918（救一把），幫助寒士及單媽，順手捐發票救助窮苦人。
電子發票推行後，民眾可能不知如何捐贈，人安指出，今年發票量較去年已減少25萬張。據財政部資料顯示，去年捐贈電子發票開立48億張，捐給社福團體有2900萬張，其中人安基金會的電子發票只有6000張，占比連0.02%都不到。
人安基金會說明，政府推廣電子發票之後，實體紙本發票量減少4成，寒士常年服務經費間接受影響，寒士雖身處困境，但希望能藉自身力量，幫助其他困難的人，也連接近日火熱電影「屍速列車」所傳達的理念，夾縫中求生存、互助的精神呼應。
(中時)
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