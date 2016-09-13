2022年短水道世錦賽 台灣獲邀爭辦

短水道世錦賽名將不少，今年在里約鬧出不小風波的美國泳將拉克特，就多次在短水道世錦賽奪金，生涯曾拿下21金。（美聯社資料照）

每兩年舉辦一次的世界短水道（25公尺）游泳錦標賽，國際泳總（FINA）正在尋找2022年的主辦國家，本月底將在瑞士洛桑召開選辦會議，中華民國游泳協會本次獲邀參加，泳協理事長許東雄將於本月19日前往瑞士，他說：「FINA邀請多個國家一同參與，我們參加會議後將進行評估。」

游泳世錦賽是FINA旗下最重要的比賽，分為長水道（50公尺）與短水道賽事，長水道賽事還要加辦跳水、水球、公開水域等比賽，許東雄坦言，以台灣目前的環境，沒有條件舉辦長水道世錦賽，但FINA認為台灣絕對有資格舉辦短水道世錦賽，這是中華泳協本次獲邀主因。

「台灣的國際賽成績雖不盡理想，但我們與FINA關係一向良好，比賽配合度高，FINA多次邀請台灣舉辦世界級賽事，我認為現在時機已成熟。」許東雄強調，希望透過舉辦國際性大賽，讓世界看到台灣主辦比賽的能力，更是具體實現運動外交，提升台灣的能見度。

許東雄表示，本次前往瑞士，是聽取FINA針對比賽的要求與狀況，待回國後將進行評估情況，若軟硬體條件能配合，許東雄表示，根據FINA透露的訊息，台灣獲得主辦權的機會不小。

(中時電子報)