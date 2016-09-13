疏運旅客 台鐵今加開東線2班車、南迴加掛6車廂
強颱莫蘭蒂進逼，氣象局今天上午發布陸上颱風警報，台鐵稍早宣布，今(13)日晚間24時前，全線各級列車正常行駛；另為疏運旅客需要，台鐵指出，東部幹線今天將臨時加開2班車、南迴線則加掛6節車廂。
台東至樹林間加開445次太魯閣號，採全車自由席，晚間6時48分從台東站開車，沿途停靠關山、玉里、光復、花蓮、羅東、宜蘭、松山、台北、板橋、樹林等站。
樹林至台東間則加開5254次太魯閣號，採全車自由席，晚間6時59分從樹林站開車，沿途停靠板橋、台北、松山、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東等站。
南迴線則加掛旅客列車，新左營至台東間327次自強號，晚間9時20分從高雄站開車，共加掛3輛；花蓮至新左營間328次自強號，下午4時13分從花蓮開車，共加掛3輛。
台鐵表示，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽台鐵官方網站，會隨狀況更新最新資訊；台鐵24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888。
台鐵指出，颱風期間若逢列車停駛或路線中斷，旅客可持未搭乘的乘車票，1年內均可洽就近車站全額退票。
(中時)
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