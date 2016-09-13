亞洲射箭賽》中華隊再添1金 總計3金4銀4銅作收

綽號「糖糖」的李金糖，13日在亞洲盃射箭賽奪得男子反曲弓個人賽金牌。(中華民國射箭協會提供)

2016亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華隊13日再添1金1銀3銅，本屆賽事總計拿下3金、4銀、4銅，同時舉行的理事長盃射箭賽也出現一項全國新猷，中華大學譚雅婷在女子反曲弓排名賽中以348分打破自己保持的70公尺單局346分全國紀錄。

本藍球出身的李金糖，在男子反曲弓個人賽8強以6比4淘汰馬來西亞選手，4強賽7比1輕取泰國選手，金牌戰時和泰國選手THAMWONG展開對決，以7比3（27比29、27比26、27比27、28比26、29比24）後來居上勇奪冠軍，替隊友王厚傑復仇，個人首面國際賽金牌到手。

就讀新竹教育大學一年級的李金糖，出生於86年11月17日，身高181公分，體重73公斤，國小和國中時是籃球校隊，因為看到同學練射箭覺得很酷，國二加入射箭隊，原本家人擔心會影響到功課，不是很贊成，但射出成績後逐漸得到家人支持。

因為名字的關係，李金糖有個很可愛的小名叫做「糖糖」，而他自己也已習慣，「我的名字是阿公阿嬤找算命師取的，辨識度蠻高的，不會想要改名啊。」

李金糖曾經在2013年無錫世青賽拿到團體賽銅牌，個人第八。第一次參加成人組國際賽，就拿到金牌，讓他好開心。「12日風比較大，13日狀況挺好的，在風向判斷掌握正確度有八成以上，一開始時戰況膠著，後來就拉開了，很開心自己的努力有了成果。」

王厚傑拿下亞洲盃射箭賽男子個人反曲弓賽銅牌。(中華民國射箭協會提供)

王厚傑8強賽6比4勝馬來西亞，惜4強賽時0比6敗給後來拿到銀牌的泰國THAMWONG，銅牌戰6比0勝泰國THEPNA，留住銅牌。

女子反曲弓個人賽，中華隊吳佳鴻和林昱萱四強賽就碰頭，5比5平手後加射決勝負，林昱萱十分箭，吳佳鴻正中黃心，由吳佳鴻以6比5闖進決賽，無奈金牌戰時吳佳鴻表現失常，以0比6（24比28、24比25、21比28）敗陣，屈居銀牌。「妹妹」林昱萱以6比4勝日本，以銅牌作收。

中華大學三年級的吳佳鴻表示，金牌戰時自己動作太僵硬，沒有前幾場流暢，是落敗主因。「緊張是有一點有，風大也多少有影響，但不是主因，之前風一樣很大，我放箭快，落差不大啊。」

有個卡哇伊綽號叫做「啾吉」的吳佳鴻苦笑說，「學妹說我長得像Q版青蛙，我抗議說，那為何不叫青蛙要叫蟾蜍（台語），我恨學妹。」金牌戰沒射好，吳佳鴻說：「我把每一場比賽都當做是一場經驗，從中找出問題再修正，歸零後重新再出發。」

混雙中華隊黎萬康／林昱萱四強賽3比5不敵香港，銅牌戰5比1勝日本，為中華隊再添一銅。

(中時電子報)