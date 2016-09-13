莫蘭蒂陸警範圍新增嘉、投 5縣市大雨特報

我要評比

颱風陸警範圍新增嘉義南投地區!氣象局也針對5縣市發布大雨特報。(圖截自中央氣象局)

強颱莫蘭蒂持續朝台逼近，嘉義、南投也被納入陸上颱風警戒區，且受颱風外圍環流影響，氣象局針對宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄等5縣市發布大雨特報，提醒民眾多加留意。

根據氣象局資料顯示，今日恆春半島、台東、花蓮、宜蘭、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率。另外，氣象局也針對花蓮、南投、嘉義縣市、台東、屏東、台南、高雄發布 海上、陸上颱風警報。

(中時電子報)