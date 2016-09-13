全國漁獲新鮮直送 7-11挑戰最大海鮮專賣店

統一超與全國漁會及各地區漁會合作，推出各縣市當令漁獲產地直送服務。（業者提供）

台灣人愛吃海鮮，平均每人年食用34公斤的海鮮，高居全球第四。統一超在每年入秋之季也推出秋蟹預購，業績已連續3年成長2成以上；今年，更首度與全國漁會及各地區漁會合作，依序推出各縣市當令漁獲產地直送，預期業績可達2500萬元，帶動業績成長5成以上。

根據聯合國糧農組織(FAO)統計，國人每人每年平均食用34公斤的海鮮，超越全球平均值1倍，高居全球第四。看準國人熱愛海鮮，統一超也連續10多年推出秋蟹預購，強打產地直送，吸引不少消費者購買，已連續3年帶動業績成長2成以上，其中生鮮蟹、海鮮更逐年成長6成。

因此，今年除了秋蟹預購，統一超更加碼網羅國外各產地知名海鮮、擴大海鮮品項數，更首度與全國漁會及各地區漁會合作，如基隆、新北市貢寮、台東縣新港區、屏東縣琉球、嘉義及高雄市彌陀區等全台共39個產區，將漁民專業養殖的當令海鮮推上7-ELEVEN預購平台，並透過門市網絡加上低溫配送車隊，不僅協助漁民銷售，彷彿也讓全台多了5,000多個海鮮專賣店。

今年「秋蟹•海鮮預購」主打十大產地蝦蟹及十大功夫料理，有來自加拿大、英國、法國、智利、阿根廷、日本、緬甸、中國及台灣的蝦蟹，並主打極稀有米其林餐廳指定食材－「法國布列塔尼藍龍蝦」、達30公分跟手臂一樣長的「緬甸海草蝦」，讓民眾在家就能品嘗到國內外的海鮮。

此外，統一超也發現，喜歡吃海鮮的民眾中，有6成不大會料理海鮮食，因此結合十多年年菜開發經驗，與六大名廚名店合作，推出十大功夫蟹料理、海鮮鍋物與小吃，覆熱即食。「秋蟹•海鮮預購」訂購只要3~5天就能到原訂購門市取貨或低溫宅急便到府，並同步開放ibon預購，本周適逢中秋連假，可望搶攻聚餐商機，預期帶動業績成長5成以上。

(時報周刊)