表揚語文競賽優秀師生　盼在苗縣主辦的決賽發光

我要評比

語文複賽，國立苗中羅健瑋（右起）、林亭妤、黃姵蓉及章皓翔囊括4項第一，校長黃國峰抱回高中職組第一名獎盃。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（中左）、教育處長劉火欽（中右）頒獎表揚團體冠軍學校。（陳慶居攝）

全國語文競賽苗栗縣複賽成績揭曉，苗栗縣長徐耀昌13日接見表揚獲各組前3名的師生，其中國立苗栗高中囊括4項個人及高中職組團體第一各。11月的全國語文決賽由苗栗縣主辦，優秀師生躬逢其盛，徐耀昌勉勵優秀選手加強訓練，把更多獎盃留在苗栗。

教育處長劉火欽表示，苗栗縣語文複賽本月初舉行完畢，共分作文、寫字、演說、朗讀及字音字形等5大項70類組，有530名師生參賽，歷經初賽、複賽的競爭激烈，有262人入圍前6名。為延續優良傳統，縣府將在各組前2名培訓後擇優代表苗栗參加全國決賽。

其中國立苗中學生羅健瑋、林亭妤、黃姵蓉及章皓翔，分獲客字音字形、寫字、閩南語朗讀及賽夏族語朗讀第一，苗中校長黃國峰同時代表學校抱回高中職組團體冠軍獎盃。

縣府上午於國際會議廳舉行複賽頒獎典禮，受獎者為各組前3名計有162人，獲獎師生還搶著和縣長合影留念。徐耀昌逐組頒獎表揚績優師生，並勉勵他們再接再厲，代表苗栗在全國決賽中更上層樓，盡力留住獎盃。

劉火欽表示，縣長徐耀昌上任後積極推動閱讀及語文教育扎根，去年71名選手參加全國決賽，27人囊括前6名，相信發揮累積的能量，在今年全國賽中締造更佳記錄。

(中時)