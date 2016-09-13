MLB今(13)日戰果
●美國聯盟
多倫多藍鳥3：2坦帕灣光芒
波士頓紅襪12：2巴爾的摩金鶯
底特律老虎4：2明尼蘇達雙城
奧克蘭運動家16：3堪薩斯皇家
芝加哥白襪11：4克里夫蘭印地安人
德州遊騎兵4：3休士頓太空人
西雅圖水手8：1洛杉磯天使
●國家聯盟
華盛頓國民8：1紐約大都會
費城費城人6：2匹茲堡海盜
亞特蘭大勇士12：7邁阿密馬林魚
辛辛納提紅人3：0密爾瓦基釀酒人
芝加哥小熊4：1聖路易紅雀
亞歷桑納響尾蛇12：9科羅拉多洛磯
聖地牙哥教士4：0舊金山巨人
●跨聯盟
洛杉磯道奇8 : 2紐約洋基
(中時電子報)
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