超高齡化社會不遠了！日本與台灣的智慧長照對比

由個人的健康成長至國人的大健康，整合創新智慧醫療的便利。面對老人化越來越嚴重的狀況，才能真正獲得改善。圖片來源：健康365

根據世界衛生組織（WHO）的定義，65歲以上老年人口超過7%為「高齡社會」、達到14%為「高齡社會」、超過20%則為「超高齡社會」。亞太風險中心（Asia Pacific Risk Center）發表最新報告，發現亞洲地區的人口老化速度竟然是世界第一，預估2030年將有2億65歲以上的老人，到時照顧老人的年花費為2015年的5倍，將會耗費近800億台幣，為數可觀。

報告中進一步分析顯示，未來亞太地區38億人中將有5.11億老年人，日本會是全亞洲第一個邁入超高齡社會的國家，光是老人就占總人口的28%。日本官方政府選擇以護理機器人為主，可以幫忙減輕家中育兒、照護的負擔；更有推出機器人床，可在幫助雙腳不靈活的老年人，協助他們可以自理生活，已經在部份日本養老院推行。

看見日本面對超高齡化社會的解決方案與應變，在高齡化越趨嚴重的台灣，已經邁入高齡化社會，在台東縣的65歲以上人口約佔14%；即便並非第一個面臨超高齡社會，但台灣的長期照護政策，真的已經準備好了嗎？長照議題應該是全民都要關心的議題。

除了政府積極推動長照，我們也要合力打造完善的照護模式，讓人人都能在文明且健康的方式，實踐健康的生活環境。建議可從預防保健、妥善照顧慢性病患者的方式著手，從社區的守護者藥局到醫院都能一環緊扣一環，提供更多元、全方位的服務，由個人的健康成長至國人的大健康，整合創新智慧醫療的便利。面對老人化越來越嚴重的狀況，才能真正獲得改善。

(中時電子報)