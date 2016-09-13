國民黨秋節送暖 柱柱姐迎台商回家

國民黨主席洪秀柱（左）與前海基會董事長江丙坤（右）握手致意。（王爵暐攝）

返鄉台商高呼口號為黨主席洪秀柱（右）加油。（王爵暐攝）

主席洪秀柱致詞歡迎台商返鄉。（王爵暐攝）

國民黨13日舉辦「105年台商秋節回家送暖茶會」，由主席洪秀柱親自歡迎台商返鄉過節，包括前海基會董事長江丙坤及前榮譽主席吳伯雄等人，都出席致詞，感謝台商對台灣及國民黨的支持。

(中時)