打哈欠不是因為想睡覺？身體缺氧的7大警訊
現代人因為運動量少，且都待在室內，除了二氧化碳外，辦公室的器材設備，電腦、影印機等等都會釋放化學物質氣體，加上空氣品質低下，生活中充斥有害氣體，使空氣中的氧氣比例下降，易造成「慢性缺氧」。
空氣是人體的氧氣來源，氧氣藉由血紅素中的血紅蛋白，供給心臟，再由心臟將充滿氧氣的血液運送到各個器官，幫助體內葡萄糖氧化分解，提供身體所需的能量；因此，當身體氧氣不足時，就會反應在各個器官，並導致以下症狀出現：
1. 打哈欠：
當身體氧氣不足達一定程度時，大腦就會傳遞指令，藉由打哈欠吸入更多氧氣。
2. 胸悶：
因為心臟是循環中樞，當氧氣不足時，會造成心肌缺氧導致胸悶。
3. 頭暈：
身體缺氧也會連帶影響腦部，阻礙腦部運作，且也會造成記憶力減退。
4. 疼痛：
當細胞缺氧時，會導致礦物質在細胞周圍沉積，導致身體部位的發炎。
5. 膚色黯沉：
缺氧導致血紅素降低，血液循環不良，造成貧血與氣色暗沉。
6. 高血壓：
缺氧時身體為了增加身體供氧量，會促使血管收縮，造成血壓升高。
7. 水腫：
缺氧會導致細胞內的鈉離子增加，讓水分進入細胞，造成身體水腫。
建議在室內要保持空氣流通，即使夏天需要開冷氣，還是要適時開啟門窗，增加室內氧氣量；上班時，也應利用休息時間到室外呼吸空氣，避免身體缺氧而不自知。
(中時電子報)
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