莫蘭蒂撲台 七星潭、慕谷慕魚拉起封鎖線

13日上午花蓮岸巡人員在七星潭岸際拉起封鎖線，勸導民眾禁止穿越戲水。（許家寧攝）

13日上午花蓮尚未明顯受到莫蘭蒂颱風影響，七星潭仍有不少遊客前來觀浪、旅遊。（許家寧攝）

花蓮13日天氣晴朗，仍有不少民眾攜家帶眷來到海邊玩。（許家寧攝）

強颱莫蘭蒂直撲台灣，花蓮七星潭等地上午在陸上颱風警報發布後，拉起封鎖線禁止遊客接近海邊戲水觀浪，知名景點慕谷慕魚也宣布管制入山，由於花蓮仍天氣晴朗、風浪並不大，上午一度有50多名寶可夢玩家衝向七星潭沙灘抓「乘龍」，通通遭到岸巡人員驅離。

岸巡八三大隊行政士高志強表示，上午8時30分接獲縣府通報後，在各海岸管制區拉起警戒封鎖線，禁止遊客戲水，由於花蓮北部還明顯未受到颱風影響，七星潭天氣晴朗，風平浪靜，仍有不少遊客前來海邊觀浪，開心合影留念。

岸巡八三大隊指出，上午11時許突然有一群大約50名民眾穿過封鎖線，衝向海邊沙灘「抓寶」經安檢所派員將民眾驅離，岸巡表示，為了民眾安全，依據災害防救法規定，對不聽勸告的遊客開立勸導書，不從將可處新5萬元以上到25萬元以下罰鍰。

(中時)