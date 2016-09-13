要生了嗎？產前徵兆還有分真假？

即使是生過孩子的女性，也有不少誤會自己即將生產的經驗；當某些徵兆出現的時候，有可能代表要生了，但也可能僅僅只是吃壞肚子。圖片來源：健康365

媽媽們也許知道生產徵兆有哪些，但確定那是真是假嗎？即使是生過孩子的女性，也有不少誤會自己即將生產的經驗；當某些徵兆出現的時候，有可能代表要生了，但也可能僅僅只是吃壞肚子。想避免這樣的不安，準媽媽們可以依照以下標準來進行檢視：

1、 羊水破裂

羊水毫無預警、不分時地的突然破裂可能讓許多孕婦感到害怕，不過根據研究，只有極少數、約8%的女性會在子宮開始收縮前破裂，而且即使羊水破裂，孕婦們也只會感受到一點點外漏，而不是液體大量湧出，因為羊水通常會被寶寶的頭堵住而阻止外洩，因此孕婦不必太擔心。80%的孕婦在羊水破裂後12小時內會進行分娩，若尚未分娩者則要注意感染風險。

2、 子宮強烈、規律的收縮

子宮收縮是即將生產的標準徵兆，但是有許多孕婦易與經常性的宮縮（Braxton Hicks contractions，布雷希氏宮縮）混淆。布雷希氏宮縮很少有強烈及規律感，而且通常只有一下子，加上這種經常性的宮縮有可能是由飢餓或缺水所引起，因此適度的飲食或補充水分就能解除。此外，真正的生產痛並不會隨著時間舒緩，而且強度與頻率會隨著時間愈發嚴重。

3、 開始釋出某些液體

孕婦懷孕期間，為了保護胎兒免受感染，子宮頸會維持緊縮，並被黏液所阻塞，直到接近生產的時候，子宮頸才會開始膨脹、變軟來方便孕婦分娩，此時子宮頸的黏液也會開始消融，和撕裂的血管中的經血一起流出，這之後的幾小時至幾周內都可能進行分娩。

4、 腹瀉

即將進入生產的前期，孕婦體內將開始分泌一種類賀爾蒙─前列腺素，造成子宮收縮，且有助於幫助擴張與軟化子宮頸，但是前列腺素同時也會刺激腸胃，導致孕婦時常想排便，甚至是腹瀉。

5、 背痛

隨著肚子愈來愈大，不少孕婦會開始出現背痛的毛病，而且可能持續好幾個月，但當背痛愈來愈強烈，就可能表示你要開始經歷生產了。一般來說，胎兒在即將出生的時候應該是面部朝向母親的脊椎，但是約有三分之一的孕婦會面臨胎兒的頭顱壓在母親的脊椎上，造成後背的劇烈疼痛。

(中時電子報)