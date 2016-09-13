韓星鄭亨敦回來了 將以一週的偶像回歸

南韓知名綜藝主持人鄭亨敦去年因健康問題暫時停止演藝工作，經過近1年休養，終於宣布重拾「一週的偶像」主持棒，回歸綜藝圈。

鄭亨敦曾主持許多人氣綜藝節目，不僅在MBC every1頻道主持「一週的偶像」，是偶像們爭相演出的節目，也與「國民MC」劉在錫同為MBC「無限挑戰」班底，創下多次高收視成績。

但他去年因焦慮症發作，宣布暫時停止所有節目工作，休養將近1年。所屬公司FNC今天終於公布，鄭亨敦預計於9月重新開始工作的好消息。

韓媒TV report報導，「一週的偶像」節目製作單位也證實，鄭亨敦將以該節目回歸的傳聞，表示預計在9月底進行拍攝工作，10月開始就能在節目中見到鄭亨敦的身影。

目前與鄭亨敦原本的搭檔Defconn一同主持節目的Super Junior成員希澈，以及EXID成員Hani也將交出主持棒。希澈稍早透過Instagram祝賀鄭亨敦回歸，表示自己代班期間也累積許多不錯的經驗，並上傳與Hani在節目後台的合照。

鄭亨敦上週也在「無限挑戰」的特輯中短暫現身，不過目前尚無重新加入節目的消息。1050913

(中央社)