轎車撞擊後續行火燒 車毀女駕駛輕傷

新北市台65快速道路，五股往新莊方向2.8公里，今天下午1時10分，發生轎車行駛中起火，車輛在大火中全毀，30多歲女駕駛左肩疼痛、雙腳擦傷，意識清楚，送衛福部台北醫院。

新北市府消防局表示，這起火警在下午1時27分火勢撲滅；火燒車並造成3輛車追撞。

其中，第一輛轎車為起火車輛，戴姓女駕駛逃出，左肩疼痛、雙腳擦傷，送衛福部台北醫院。

消防局初步瞭解，車輛疑似在車禍之後才起火。肇事車輛行駛中，撞擊到白色小貨車，使白色小貨車撞擊福斯小客車。起火車撞擊後，並未馬上停車又往前行駛，直至起火後停車。不過，詳細事故原因待警方進一步調查。1050913

(中央社)