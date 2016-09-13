地瓜紅豆取代澱粉 冰皮月餅更養生
中秋吃月餅，雲基醫院設計全穀養生冰皮月餅，用地瓜與紅豆取代澱粉，使用橄欖油取代豬油，用核桃當內餡，讓民眾吃得健康。
中秋節將至，許多民眾都會吃月餅賞月度過中秋，不過市售的月餅採用高糖高油脂的食材製作而成，吃下1個月餅等於攝取了1個便當的熱量，加上中秋烤肉等，過完中秋節後，包括體重、血糖以及血脂都飆高。
雲林基督教醫院營養組主任林旻樺指出，一顆50公克重的月餅熱量約有500到600大卡，她們特別設計「安心月餅」，作法顛覆傳統月餅的作法，不用烤箱，表面也不用塗油，同時使用地瓜和紅豆取代精製澱粉，至於月餅使用的油脂也改用富含高單元不飽和脂肪酸的橄欖油、苦茶油或是亞麻仁油。
林旻樺說，至於糖的部分，她們選擇以蜂蜜取代糖，降低月餅的升糖指數，而在製作上不用烤或是改採清蒸，希望讓民眾吃的安心又健康。1050913
(中央社)
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