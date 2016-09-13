統一星巴克推3款新品茶飲

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(圖一)統一星巴克推3款新茶飲由左至右為，「冰搖石榴寶石果茶」內含石榴果汁的寶石珍珠顆粒、紅茶中加入紅柚醬與蜂蜜製作之「蜜柚紅茶」及選用日本抹茶粉搭配義式濃縮咖啡之「抹茶咖啡」，售價115至160元不等。(徐力剛攝)

(圖二)圖為統一星巴克總經理徐光宇發表3新款茶飲，強調全面採用「TEAVANA茶瓦納」精選茶葉製作茶飲。(圖片提供／統一星巴克)

(圖三)「星巴克茶空間」快閃門市以TEAVANA茶瓦納品牌視覺色系與門市空間相融合，天花板掛滿色彩繽紛燈籠。(圖片提供／統一星巴克)

統一星巴克看好茶飲市場商機，星巴克茶飲將全面採用「TEAVANA茶瓦納」精選茶葉製作茶飲，自即日起推出3款新調和茶飲「抹茶咖啡」、「蜜柚紅茶」、「冰搖石榴寶石果茶」，售價115至160元不等。

星巴克針對「TEAVANA茶瓦納」茶飲品牌，特意打造2間快閃門市「星巴克茶空間」，即日起至10月13日在台北時代、台中烏日門市。星巴克茶空間將TEAVANA茶瓦納品牌視覺色系與門市空間相融合，室內懸掛色彩繽紛燈籠，如各種茶飲之瑰麗茶色。此次星巴克也推出3款新包裝外帶茶及4款TEAVANA茶具，再次引領風潮。

茶類別飲品2015年佔全台星巴克總營收超過8億台幣，2016年更成長12%，顯示茶飲市場潛力無限。統一星巴克總經理徐光宇表示，星巴克看好亞洲茶飲市場成長力，將以星巴克、TEAVANA茶瓦納雙品牌模式經營，未來所有星巴克茶飲將選用TEAVANA茶瓦納品牌茶葉，星巴克目前有12款茶飲商品，加上此次推出3款新品，共15款茶飲提供消費者更多選擇。

(中時)