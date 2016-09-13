威航空服抗議復興：只要航權 不要組員
復興航空子公司威航10月4日起將停業1年，253名員工將面臨裁員，因與空服員勞資爭議未果，45名威航空服員13日下午聚集桃園機場第1航廈出境大廳復興航空櫃台前抗議，在場空服員手舉標語，要求母公司復興航空派員處理威航勞資爭議，引起搭機旅客注目，不過沒有影響到登機報到作業。
威航空服員由桃園市空服員職業工會幹部林佳瑋、鄭雅菱等人陪同，13日下午1時在復興航空櫃台前集合，高舉「復興搶航權、威航大裁員」標語，並高喊口號抗議，威航空服員控訴母公司復興航空不出面協商、片面違反綁約3年約定，要求除法定資遣費外，威航應支付空服員每人60萬元補償金，30萬是資方違約的違約金，另外30萬則是半年失業的補償。結束抗議及喊口號後，全體繞行第1航廈出境大廳南側，邊走邊喊口號，引起搭機旅客側目。
空服員代表提出的訴求包括，要求母公司復興航空派出有決策權的人員出面處理威航勞資爭議，而不是出席勞資會談的資方代表雙手一攤表示：「我沒有決策事情的權力。」
其次，空服員當初加入威航時都簽署服務3年的契約，規定期限未滿離職必須賠償30萬元，空服員因此安排居住處等措施配合工作，但是威航只飛航了2年半就歇業，因此向公司提出給付法定資遣費再加60萬補償金的訴求，其中30萬元是資方的違約金，30萬元則是空服員半年失業的補償。
(中時)
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