懷孕繼續演戲嗎？陳子玄吐心聲 揭丈夫暖心面

陳子玄談孕後動態，曝光丈夫暖心的一面。（圖／取材自陳子玄臉書）

陳子玄肚皮有喜，懷有與陳建隆愛的結晶。（圖／本報系資料照片）

新生代女演員陳子玄在本土劇中飾演失控姊，打開知名度，也因拍戲結緣丈夫陳建隆，日前在臉書宣布兩人已登記結婚1年多，目前已懷有兩人愛的結晶「棉花糖」，不過也讓粉絲好奇，她懷孕後會繼續演戲嗎？陳子玄今(13日)則甜蜜透露老公的暖心面。

陳子玄肚皮有喜後，由於她有氣喘、爆肝的紀錄，懷孕過程相對辛苦，醫生也有交代她不宜太累，看到網友關心她產後動態，更是讓陳子玄感動不已，表示懷孕期間也會上節目、接活動，生完寶寶後還是會繼續回到螢光幕前。

陳建隆也很支持嬌妻的決定，願意一邊做生意一邊顧小孩，貼心的一面讓陳子玄很感動，孕期不排斥回《甘味人生》客串，不過目前一切以胎兒為重。

(中時電子報)