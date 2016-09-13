中俄軍事演習 美國：不視為威脅

美國國務院近日表示，不會把中俄聯合軍事演習視為對美國亞太再平衡戰略的威脅。

據美國之音13日報導，美國國務院發言人約翰·柯比在例行記者會上說，美方不會把這次演習看作威脅；各國軍隊都進行演習，有時還會一起演習；他並稱，只要演習依照國際法、不對第三方或另一國家造成威脅或挑釁，就沒有理由阻止。

柯比表示，美國一直致力於、也將繼續致力於亞太再平衡戰略，亞太再平衡不只在於軍事、不只是在亞太地區有形的安全部署，它還關乎經濟發展、可持續的發展目標和外交與政治接觸。

他指出，美方唯一關注的是，這類演習進行時要遵守國際法，不要提升緊張局勢；不過，「這應該由俄羅斯和中國來評論這些演習」。

中俄海軍9月12日至19日在廣東湛江以東的海空域舉行代號為「海上聯合—2016」的聯合軍事演習。報導指出，2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習每年舉行一次，今年是這一演習首次在南海進行。

(旺報)