全新組合！金鐘51主持 吳宗憲搭檔「他們」

金鐘獎主持人由吳宗憲搭檔浩角翔起。(圖／本報系資料照)

第51屆金鐘獎頒獎典禮將於10月8日舉行，日前公布入圍名單，競爭相當激烈，而最重要的典禮主持人也公布，據悉，是由吳宗憲搭檔浩角翔起主持，令人期待能擦出不同火花。

據《蘋果日報》報導，主持人人選並非外界猜測的侯佩岑、KID或納豆，文化部屬意找浩角翔起搭檔吳宗憲，除了要告慰黃義雄在天之靈，也打破傳統，不一定是找協辦台的主持人。而和黃義雄有極深交情的「二姊」江蕙，也很有可能在封麥後，首次在金鐘典禮上為他獻唱，不過還需等黃義雄的家屬同意。

(中時電子報)