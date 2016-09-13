邱太三：建構偵查起訴後防逃機制
法務部長邱太三今天表揚在一銀盜領案中，協助破案的見義勇為民眾。邱太三說，政府希望能跟全民共同打擊犯罪，也正積極建構偵查起訴後的防逃機制等制度，讓人民了解法務部打擊犯罪的決心。
包括安德魯等19名國際犯罪集團成員，透過第三國攻擊一銀倫敦分行內語音系統，並派遣車手到全台各地ATM盜領現金，共計一銀22家分行、41台ATM遭盜領，遭盜領金額達新台幣8327萬餘元。
法務部指出，7月10日晚間，蔡姓與高姓民眾在一銀古亭分行ATM提款時，發現該犯罪集團的車手行色慌張，且ATM吐鈔口遺有現金，旋即報案，有助警方後續的調查偵辦動作，最終破獲此集團，追回7748萬餘元贓款。
邱太三今天下午在法務部貴賓室，表揚一銀盜領案中見義勇為的民眾。邱太三說，這類型的金融犯罪組織，各國政府都想破獲，沒想到他們這次竟然栽在台灣，引起國際各界矚目，這是令人振奮的時刻。
邱太三指出，蔡姓與高姓民眾都很客氣，謙虛地說不需要表揚，也認為這是人民應做的事，但他覺得值得給予嘉許，因為人民是建構安和社會中很重要的一份子，總統蔡英文也要政府各部會建構社會安全網絡，讓政府可以跟全民共同打擊犯罪。
邱太三談到，法務部做了幾項建置，包括在打擊犯罪上，希望可以做到即時發現予以逮捕；如果犯嫌在偵查起訴後，希望可以建構「防逃機制」，也與幾個國家就人犯遣返、引渡或是受刑人交換等事積極洽談，應該很快就會有結果。1050913
(中央社)
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