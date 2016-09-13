颱風逼近 阿里山遊樂區休園

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強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，嘉義林管處今天宣布，阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區自今天下午起休園，請遊客不要前往山區及濱海地區旅遊。

嘉義林管處指出，強颱莫蘭蒂逼近台灣，海上、陸上颱風警報已發布，為免颱風豪雨影響遊客安全，嘉義林管處所轄的阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區自今天下午2時30分起休園。

林管處呼籲民眾，颱風豪雨期間，千萬不要前往山區旅遊，也應避免進入鰲鼓濕地森林園區及轄區內所有步道，以免因落石、坍方、積水及樹倒等而危害自身安全。

至於阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區復園時間，將視遊樂區聯外道路及颱風解除狀況，再另行公布。1050913

(中央社)