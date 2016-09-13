防颱應變 屏東12鄉鎮預置兵力412人
強烈颱風莫蘭蒂來襲，軍方已在屏東縣易受災的12鄉鎮預置兵力應變防颱救災，共計412人，車輛7類63輛。
陸軍八軍團在屏東縣預置兵力的鄉鎮計有林邊鄉、佳冬鄉、泰武鄉、來義鄉、東港鎮、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、高樹鄉、萬丹鄉、春日鄉和枋寮鄉。
下午3時，屏東北區部分鄉鎮還是晴天，南部地區包括恆春半島則是多雲的天氣，風不大。恆春氣象站表示，恆春地區平均風速3級，最大陣風6級，無雨。
恆春氣象站指出，今天深夜或明天14日早上，風雨才會比較明顯。另外，牡丹水庫中午開始，進行調節性放水。1050913
(中央社)
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