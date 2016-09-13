江丙坤：九二共識對兩岸很重要

前海峽交流基金會董事長江丙坤今天說，九二共識對兩岸很重要，他稱海基海協的平台為橫跨台灣海峽一座鐵橋，九二共識是鐵橋的橋墩，「橋墩沒了，平台沒了，就是今天的困境」。

江丙坤下午出席國民黨台商秋節回娘家聯誼茶會表示，他內心複雜，今年選舉失利，影響兩岸關係，也連累大陸台商，國民黨沒努力做好工作，他向大家說「對不起」。

他說，兩岸關係發展，台商親身經歷也親身感受，昨天選出海基會董事長，寫給海協會的文件，讓他想起2008年5月26日他接海基會董事長時寫的第一封信，希望在九二共識基礎下，恢復兩岸兩會協商；當時海協會長陳雲林回信，同意在九二基礎下，恢復兩會協商。

江丙坤表示，過去國民黨執政，兩岸簽20多項協議，樣樣與台商有關，對台灣經濟發展、國際地位提升，提供最大保障，但看到今天的變化，「大家內心感受很多、很痛」。

江丙坤說，九二共識對兩岸很重要，他把海基海協的平台叫做橫跨台灣海峽一座鐵橋，鐵橋上有20幾條高速公路，兩端政府主管機關可以打電話、傳簡訊、碰面解決問題，在國民黨執政時期，這些對台灣發展、兩岸和平做出很大貢獻。

他表示，九二共識是鐵橋的橋墩，橋墩沒有了，平台沒有了，平台上的高速公路也就不存在了，這就是今天的困境。

江丙坤說，國民黨關心台商在大陸權益，已恢復大陸台商工作會談與聯繫服務中心，繼續服務台商。兩岸和平只有靠國民黨，國民黨贏得選舉要靠大陸台商，希望台商與台商第二代都可以回來支持國民黨。1050913

(中央社)