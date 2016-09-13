茲卡境外移入第8例 63歲彰化男在越南感染

茲卡境外移入第8例！疾管署指出，1名63歲彰化縣男子，8月28日至9月4日與家人前往越南，回國出現發燒、頭痛症狀，就醫確認感染茲卡病毒，經治療已出院。（倪浩倫攝）

茲卡病例再添境外移入案！衛福部疾管署今指出，1名63歲、居住彰化縣的男子，於8月28日至9月4日與家人前往越南茶榮省，回國出現發燒、頭痛症狀，就醫確認感染茲卡病毒，經治療已出院。疾管署提醒，民眾從茲卡疫區回國後，無論有無症狀，6個月內應保持安全性行為，孕婦則應避免前往茲卡國家。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，該名男子為茲卡境外移入第8例，在檢驗茲卡病毒時發現確診，立刻進行治療及防蚊隔離，「避免蚊子叮了他後，跑去傳染給其他人」，追蹤另3位同行、同住的家人，目前也均無疑似症狀，地方衛生局已啟動包括防蚊隔離等防治工作。

越南自今年4月至今，累積至少3例本土案例，新加坡近期每日新增約12例，8月27日至9月12日，累計333名病例、包含8名孕婦，泰國近期則新增20名病例、今年累計逾100名。

疾管署副署長莊人祥指出，東南亞現值雨季、蚊媒增加，預期茲卡病例有增加可能，包括泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、馬來西亞等6個國人經常往返的東南亞國家，均持續具流行疫情，旅遊疫情已被列為第二級警示，且部分國家因幅員廣大、檢驗能力有限，疫情均有被低估可能。

劉定萍強調，民眾出國應了解當地是否為茲卡疫區，若已懷孕、計畫懷孕者，則應避免前往旅遊，若執意前往則務必做好防蚊措施；回國若出現發燒、頭痛、紅眼等症狀，則應儘快就醫，並告知醫師旅遊史；由於病毒會由精液、血液傳染，故從疫區國家回來後，就算沒有症狀，也應在1個月內暫緩捐血、6個月內採取安全性行為。

(中時)