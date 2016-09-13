有此一說 開放辦公室傷同事感情

紐西蘭一項研究顯示，開放辦公室其實對員工有反社會的影響。（圖/達志影像）

隨著行動裝置日漸普及，開放辦公室和輪用辦公桌似乎成了新趨勢。一般或許認為，這可以促進同事交流，讓人際關係更融洽，也更樂意攜手合作。不過，一份紐西蘭研究報告卻指出，這其實會使員工更易怒、更多疑，也更沉默寡言。

紐西蘭奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology）針對1,000名澳洲上班族所做的研究調查指出，在開放辦公室內，員工較容易分心、猜疑，並不願合作。更令人訝異的是，同事間的友誼和上司的支持感都有減無增。

然而，開放辦公室與輪用辦公桌無疑是趨勢，要如何在這種環境下生存，並盡量讓自己心情愉快呢？那就是設法「眼不見為淨」，報告中建議，你可以在座位前放書架，或是不著痕跡地擺設綠色植物。至於想要隔絕「噪音」，那就戴上耳機吧！

(中時電子報)