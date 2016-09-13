威航空服桃機抗議 興航：回歸正常溝通管道
針對威航空服員抗議行動，復興航空13日也發表聲明指出，中秋連假期間，子公司威航航班運作如常，在此呼籲空服組員在爭取自身權益外，能理解旅客出遊的心情，堅守崗位完成每一趟飛行任務。
復興航空表示，會確保在辦理所有威航停業事宜時，確實遵守勞基法相關規定，在當前母公司營運艱困的情況下，對威航員工仍將增發優於勞基法規範之資遣費，目前威航停業之勞資協商，已由台北市府勞動局介入協調，勞資雙方已透過正式且合法的管道進行協商，且勞方代表中，除空服員外，尚有機師及內勤人員。復興航空呼籲，一切勞資協商回歸正常理性的溝通管道。
對於未具合法勞資代表性的桃園空服員職業工會以煽動的文字及不實說法，主導以體制外非理性的抗爭手法進行勞資協商，復興航空表示遺憾。
(中時)
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