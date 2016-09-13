莫蘭蒂強度維持巔峰 海陸持續警戒

氣象局指出，強颱莫蘭蒂從昨晚增強至今，幾乎一直維持巔峰不曾改變，眼牆對流甚至還略有增強，相當少見，務必小心應變。(氣象局提供)

強颱莫蘭蒂目前距離台灣已不到400公里，評估今晚到明日整天對台灣影響最大。氣象局指出，莫蘭蒂從昨晚增強至今，幾乎一直維持巔峰不曾改變，眼牆對流甚至還略有增強，相當少見，務必小心應變。

強颱莫蘭蒂的位置在恆春東南東方約390公里海面，以每小時21公里速度，向西北西進行，近中心最大風速為每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上。

根據氣象局最新預測，今日傍晚6時到凌晨12時的平均風力，蘭嶼、綠島為13轉15級，台東為5轉7級，花東為5~6級，恆春半島4~5轉6~7級，屏東為4~5級，高雄、台南等則為3~4級，若以瞬間陣風來看，蘭嶼綠島更可能達到15轉17級強風，務必多加留意。

在雨量的部分，從今（13）日下午2時到明日下午2時，平地以恆春半島、蘭嶼綠島等地區雨量最充沛，最多恐達到400毫米，山區部分屏東、花蓮、台東雨量累積也可能達到400毫米。

氣象局持續發布陸上颱風警報，包含台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義及南投地區，海上颱風警報則有東南部海面、東北部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面等。

中央大學大氣系副教授吳德榮，於氣象運用推廣基金會洩天機教室專欄中指出，日本氣象廳(JMA)估莫蘭蒂的強度是60米/秒，中央氣象局估58米/秒，打平尼伯特強度，美軍聯合警報中心(JTWC)則估155浬/時，更超越尼伯特150浬/時的記錄，所以稱莫蘭蒂是今年至目前為止最強的颱風並不為過。

氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上貼文指出，莫蘭蒂颱風大約在昨晚半夜達到強度巔峰，之後幾乎沒有明顯的起伏，強度維持在顛峰附近，眼牆對流甚至還略有增強，很少見，請小心應變。

(中時)