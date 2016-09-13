北京全面封殺 假結婚購屋
北京今年房價漲勢瘋狂，五環內平均每棟成交價超過人民幣1000萬元（約新台幣4800萬元）。官方接連推出降溫新政，封殺透過「假結婚」騙取購屋資格的投資客。
據證券日報今天的報導，中國大陸北京市官方繼封堵假結婚買新成屋後，限制措施近日更嚴格，且擴大到中古屋市場。
北京先前規定，夫妻雙方購買新成屋時，在網簽階段，無法以沒有購屋資格一方名義單獨購屋。也就是要由有購屋資格的一方在房本署名。如果貸款抵押，整個貸款續存期內不可以再更名。
新政策封堵一部分透過短期結婚、離婚獲得購屋資格的可能性。不過，業界人士指出，一次付清的購屋者依然可以透過「假結婚」內的結婚、離婚手段，完成購屋。因為在婚內可以更名，政策出現漏洞。
然而，自12日起，一次付清的購屋人也無法在婚內更名給無購屋資格的配偶，且同樣的限制政策適用中古屋。
房仲表示，新政策實施後，效果「立竿見影」，不但上門客戶減少，一些原本打算假結婚購屋的客戶也暫時選擇放棄。
中原地產首席分析師張大偉表示，隨著投資客減少，市場或將出現調整。
報導引述機構統計數據，今年前8個月北京商品住宅成交總金額已超過去年總額。以8月為例，北京商品房住宅（不含保障房）平均每棟成交價達人民幣526萬元的歷史最高點，四環內平均每棟總價高達1500萬元，五環內平均每棟成交價也超過1000萬元。1050913
(中央社)
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