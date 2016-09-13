日股收漲 美國升息預期降溫

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日股日經225指數今天收漲，美國即將升息的預期降溫，加上日本央行日本銀行實行的貨幣政策，主宰了今天的走勢。

法新社報導，日經225指數上漲56.12點或0.34%，收16729.04點。東證一部指數微跌0.11點或0.01%，收1322.99點。（譯者：中央社陳昱婷）1050913

(中央社)