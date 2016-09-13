李鴻忠空降天津 換湖北黨政一把手出缺

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原任中共湖北省委書記的李鴻忠今天確定「空降」天津，出任中共天津市委書記，加上湖北前省長王國生先前調任中共青海省委書記，造成湖北省黨政「一把手」雙雙出缺。

據新華社報導，中共中央日前決定，由李鴻忠擔任中共天津市委書記。日前遭中共調查的黃興國不再代理天津市委書記，市委副書記、市長職務也遭免除。

上海澎湃新聞報導，李鴻忠這次「臨危受命」，正值黃興國落馬，天津市黨政「一把手」雙雙空缺之際。

不過，隨著李鴻忠北上履新天津，加上先前擔任湖北省長的王國生出任中共青海省委書記，反倒變成湖北省黨政「一把手」雙雙空缺待補。

報導表示，目前在湖北省政府領導班子中，是由中共湖北省委副書記王曉東兼任常務副省長一職。

海外華媒多維新聞報導，大陸直轄市市委書記往往由中共政治局委員兼任，如今李鴻忠「空降」天津，成為中共18大（中共第18次全國代表大會）後唯一晉升到直轄市書記的地方官員。

多維新聞曾分析，李鴻忠主政湖北6年，高調強調意識形態安全，緊跟中共高層政策方向，獲北京高層認可。以目前形勢觀察，60歲的李鴻忠官場氣勢強盛，很可能在中共19大「入局」。1050913

(中央社)