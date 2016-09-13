中秋近腹瀉人數增 疾管署提烤肉3原則
中秋節還沒到，不少人早已開始揪團烤肉，疾管署今表示，近4週急診腹瀉人次已呈現上升趨勢，提醒民眾烤肉務必掌握勤洗手、生熟食分開處理、食物煮熟才能吃等3原則。
衛福部疾管署主任劉定萍今天在疫情週報中表示，每到中秋假期，因腹瀉就診的人次都有明顯上升情況。
以去年為例，中秋前一週全國急診腹瀉就診百分比為4.72%、5926人次，到了中秋節當週則攀升至6.86%、9238人次；如以年齡層分析，除65歲以上長者上升幅度較小外，其餘各年齡層均明顯上升。
雖然過幾天才是今年中秋節，但疾管署發現，近4週急診腹瀉就診率已有緩緩攀升趨勢，其中以0至6歲幼童從8.03%上升至9.48%，上升幅度較明顯，實驗室監測資料顯示，可能感染病原主要為輪狀病毒與沙門氏菌。
劉定萍說，若食材不新鮮、未低溫存放過久或未澈底烹熟再食用，容易造成腹瀉等腸道傳染病；食用不熟的蛋類，可能感染沙門氏菌；若是吃到受污染水域生產的貝類，因貝類具有濃縮水中病原物質的特性，容易感染到諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等致病原。
疾管署提醒，中秋連假吃烤肉聚餐，切記「勤洗手、生熟食分開處理、食物烹熟再下肚」3原則，才不會吃壞肚子，壞了假期。
此外，連假外出時，應特別注意個人及飲食衛生，如有不適需儘速就醫，相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1050913
(中央社)
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