希拉蕊罵川普支持者可悲 創造另類商機
就在美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓說後悔罵川普支持者是「一籮筐可悲的人」幾天後，部分支持者接受這個稱號，腦筋動得快的商人更在網路上推出眾多「可悲的人」商品。
英國「每日郵報」網站（MailOnline）和福斯新聞（Fox News）報導，民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）用這個詞攻擊川普支持者，在短短3天後，網路上迸出馬克杯、T恤和其他印有「可悲的人」的商品。
網路上不僅有賣刻有「叫我可悲的人」字樣的項鍊，還有印有「一籮筐可悲的人兄弟會」的馬克杯以及「可悲的人」手鍊。
還有銷售印有「我是挺川普（Donald Trump）的可悲的人」的T恤，也可以看到背心上寫著「很驕傲成為一籮筐可悲的人成員」，第1個字有美國國旗的圖案。
大部分商品可以在網路商店平台Etsy買到，價格在10美元到15美元之間。
希拉蕊9日在1場募款晚會上說：「只是粗略分類，你可以將半數川普支持者歸類為那些我稱之為『一籮筐可悲的人』。」
「那些人包括種族主義者、性別主義者、恐同、仇外或仇伊斯蘭者，你想得到的都有。」
希拉蕊10日發布聲明滅火，「昨晚我只是『粗略計算』，這不是個好點子，我後悔說出『半數』字眼，這是錯的」。（譯者：中央社陳昱婷）1050913
(中央社)
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