颱風莫蘭蒂來襲 黃健庭籲加強防颱
強颱莫蘭蒂來勢洶洶，台東縣長黃健庭提醒民眾提高警覺，提前做好防颱準備措施，尤其是尼伯特颱風受創的房屋及農業部分，各鄉鎮市公所加強應變。
黃健庭指示有關單位注意颱風動態及行經路線，及早透過媒體通知民眾提早做好萬全防颱措施，減少損失；應變中心特別指示台11線與台9線沿海公路，由警方加強宣導遠離浪濤衝擊地區。
縣府也呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。
同時縣府農業處透過漁業電台，將颱風訊息傳達至警戒區內作業船隻，以掌握颱風動態，並請海巡署東部地區巡防局協助勸離於危險警戒區海域作業船隻返航，對於故障船隻立即提供救援。
莫蘭蒂颱風在今天凌晨增強為強烈颱風，中央氣象局表示，莫蘭蒂颱風13日10時中心位置來到鵝鑾鼻的東南東方約500公里海面上，以每小時22公里速度，向西北西進行。近中心最大風速達每秒58公尺(約每小時209公里)，相當於17級風，明晚到後天將是颱風影響台灣最嚴重時候。1050913
(中央社)
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