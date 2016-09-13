彰縣成立水五金服務團 助產業升級發展智慧廚浴精品
彰化縣政府邀請工研院進駐成立水五金輔導團，透過輔導產業技術升級，以期打造亞洲智慧廚浴研發與製造中心；今天上午舉行授旗典禮，未來將協助解決水五金長期的人力問題與廢水處理困境。
「工研院彰化水五金產業服務團」由彰化縣長魏明谷主持，並授旗給輔導團團長、工研院協理段家瑞；經濟部工業局科長陳鵬詠與彰化水五金協會理事長吳佾達等人都出席典禮。
魏明谷說，彰化水五金產業歷史逾40年，廠商合計約600家，從業人口大概2萬人，主要集中在鹿港鎮頂番婆，年產值高達5百億，全世界逾半數水龍頭都來自這裡。
魏明谷強調，縣府已劃定7個專業區，未來朝向將電鍍、拋光廠移至彰濱工業區，其他無汙染製程就留在原地，讓業者生存與就地合法。期許在工業院團隊輔導下，運用機器人手臂機及無毒抗菌的材料，自動化生產，並解決缺工和重金屬廢水的污染問題。
段家瑞表示，工研院將導入奈米纖維濾膜，有效去除水五金製程廢水中99% 以上的重金屬離子並加以回收，大幅節省原物料，廢水回收淨化後亦可循環再利用。
段家瑞說，頂番婆水五金出口量仍在全球前10名之外，將拜訪在地產業，了解業者的需求，希望利用工研院的高科技研發技術，與在地的產業結合，從材料、機械及環保等方面著手，幫產品加值、品牌化，讓出口量達到全球前三名。
(中時)
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