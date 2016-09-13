彰化「二林四鄉鎮呷透透」網友，愛心柚助家扶

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱揪團送給彰化家扶中心愛心柚。鐘武達攝。

彰化家扶中心扶助家庭的大人、小孩拿到林煌凱（紅衣）送來的愛心柚，個個超開心。

彰化縣臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱透過網路分享愛心，秋節前夕發起網友為家扶中心募集柚子，短短半個月湧進的愛心柚就多達1475斤，今天他扮挑夫把柚子送到二林家扶服務處，逗得大朋友、小朋友都很開心。

39歲的林凱煌是自助餐廳老闆，在臉書成立「二林四鄉鎮呷透透」社團，除了介紹二林在地的美食，也忙著做公益。他說，臉書可以是分享心情的出口，也是分享愛心的平台。

受到年初寒害影響，今年各地柚子都減產，價格又很高昂，林煌凱為了讓家扶中心的家庭也能夠享受中秋節的應景氣氛，上月起便在社團發起募集愛心柚活動，號名網友出錢出力，並親自到台南麻豆挑選無毒種植的柚子園，向果農訂購。

「算我一份！」林煌凱說，即使不曾謀面，網友們都只是透過網路串連就紛紛送來愛心，其中合作店家FB「二林人水果專區」的洪勝峰個人就一口氣熱情贊助28箱，讓他很感動。

「柚」，愛來分享！林煌凱頭戴斗笠、以扁擔挑著兩擔滿滿的柚子到家扶二林服務處，現場167戶受扶助家庭的大人與小孩看著滿屋柚子的壯觀場面，既開心又感動。

(中時)