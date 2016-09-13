江丙坤：九二共識是兩岸的橋墩

前海基會董事長江丙坤今天在出席國民黨秋節台商回娘家聯誼茶會時表示，「九二共識」對兩岸很重要，他以橫跨海峽的鐵橋來形容海基、海協的平台，而「九二共識」就是鐵橋的橋墩，「橋墩沒了，平台沒了，就是今天的困境」。

江丙坤也為今年選舉失利，影響兩岸關係，進而連累大陸台商向與會者說，「對不起，國民黨沒努力做好工作。」

國民黨主席洪秀柱除了感謝台商不離不棄，也砲轟蔡政府沒有做好後盾，520後兩岸溝通機制中斷、經貿交流趨緩、陸客來台減少，「整個氛圍不對了，環境改變了」。她說，國民黨執政8年的和平穩定交流，隨著政權轉移煙消雲散。

(中時)