颱風14日影響大 台鐵13日晚加開花東列車

我要評比

強烈颱風莫蘭蒂來襲，中央氣象局預報，明天14日花東地區風雨加大，台鐵今天下午宣布，晚上臨時加開及加掛往返花東的列車。

台鐵臨時加開、加掛列車如下：

一、東線加開旅客列車：

（一）台東-樹林間加開445次太魯閣號，採全車自由席。停靠站：台東（18:48開）、關山、玉里、光復、花蓮（20:38開）、羅東、宜蘭、松山、台北（22:48到）、板橋、樹林等站。

（二）樹林-台東間加開5254次太魯閣號，採全車自由席。停靠站：樹林（18:59開）、板橋、台北（19:20開）、松山、花蓮（21:34到）、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東（23:50到）等站。

二、南迴線加掛旅客列車：

（一）新左營-台東間327次自強號（高雄21:20開）加掛3輛。

（二）花蓮-新左營間328次自強號（花蓮16:13開、台東19:20開）加掛3輛。

因應颱風變化，台鐵官方網站會隨狀況更新資訊，網址：（http://www.railway.gov.tw/tw/ind ex.html），旅客可查詢，或撥打台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。1050913

(中央社)