林佳龍民調排名18 藍營批毫無建設

市議會國民黨團批林佳龍執政無方、龍神不靈，民調還吊車尾！（陳世宗攝）

天下雜誌今13日公布全台縣市首長執政滿意度民調，台中市長林佳龍在22位縣市首長中排第18名；國民黨籍市議員譴責林佳龍執政兩年負債飆升、毫無建設，若再不知悔改明年就是最後1名！新聞局長卓冠廷說，六都名列第四，台中市「社福力」高居全國第一。

市議員楊正中說，104年度監察院審計處報告中，點出台中38項重大建設執行率不到30％。當初林甫上任還倡議百日有感，現在執政快兩年結果只有慘、慘、慘，難怪市民對市政無感。劉士州指出，成功的政治人物應要政通人和，可惜林佳龍政不通、人不和。

李中表示，林佳龍說自己是民調祖師爺，難怪研考會出來的民調滿意度高達70％，但天下雜誌公布的滿意度只剩55％，顯然打臉林佳龍自己做的假民調。全台灣看不到1個行政首長，執政兩年就神經緊張到處辦說明會，懷疑林根本患有連任恐慌症。

卓冠廷指出，根據《天下》今年度調查，城市競爭力6都排名前3名分別為台北、台南、高雄，去年名列第5的台中市，則往前進步1名到第4名，排名往前最大的關鍵，就在於全國第一的「社福力」。市府虛心接受各界對市政的關心及討論。

卓冠廷表示，每份民意調查及客觀指標都是施政及決策的參考依據；市府會以民意為依歸，妥善規畫施政方針，加強與人民的雙向溝通，盼團結大台中的政府資源及社會能量，共同將台中打造為「生活首都」。

卓冠廷強調，市長林佳龍所揭示的「縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新」等施政四大核心指標，除了落實在各項施政之外，也可從今年的調查結果看出努力的成果；特別是托育一條龍、托老及長照體系、食物銀行及無飢餓網絡、社區照顧關懷據點、社會資源及志工培力等社福政策，都受到肯定。

(中時)