林佳龍民調排名18 藍營批毫無建設
天下雜誌今13日公布全台縣市首長執政滿意度民調，台中市長林佳龍在22位縣市首長中排第18名；國民黨籍市議員譴責林佳龍執政兩年負債飆升、毫無建設，若再不知悔改明年就是最後1名！新聞局長卓冠廷說，六都名列第四，台中市「社福力」高居全國第一。
市議員楊正中說，104年度監察院審計處報告中，點出台中38項重大建設執行率不到30％。當初林甫上任還倡議百日有感，現在執政快兩年結果只有慘、慘、慘，難怪市民對市政無感。劉士州指出，成功的政治人物應要政通人和，可惜林佳龍政不通、人不和。
李中表示，林佳龍說自己是民調祖師爺，難怪研考會出來的民調滿意度高達70％，但天下雜誌公布的滿意度只剩55％，顯然打臉林佳龍自己做的假民調。全台灣看不到1個行政首長，執政兩年就神經緊張到處辦說明會，懷疑林根本患有連任恐慌症。
卓冠廷指出，根據《天下》今年度調查，城市競爭力6都排名前3名分別為台北、台南、高雄，去年名列第5的台中市，則往前進步1名到第4名，排名往前最大的關鍵，就在於全國第一的「社福力」。市府虛心接受各界對市政的關心及討論。
卓冠廷表示，每份民意調查及客觀指標都是施政及決策的參考依據；市府會以民意為依歸，妥善規畫施政方針，加強與人民的雙向溝通，盼團結大台中的政府資源及社會能量，共同將台中打造為「生活首都」。
卓冠廷強調，市長林佳龍所揭示的「縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新」等施政四大核心指標，除了落實在各項施政之外，也可從今年的調查結果看出努力的成果；特別是托育一條龍、托老及長照體系、食物銀行及無飢餓網絡、社區照顧關懷據點、社會資源及志工培力等社福政策，都受到肯定。
(中時)
關鍵字：林佳龍
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。