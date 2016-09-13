莫蘭蒂來襲 台電估東南部25萬戶停電

我要評比

強烈颱風莫蘭蒂朝台灣直撲而來，中央災害應變中心今天（13日）下午召開第2次防颱工作會報，台電預估約有25萬戶因颱風停電，呼籲東部與南部受颱風影響較大地區民眾，先準備好手電筒、乾糧並預先儲水因應。

由於中秋節連續假期遇上強烈颱風，行政院長林全也將於今天傍晚前往中央災害應變中心，了解各部會防災整備工作進度，並慰勞留守人員。

因應莫蘭蒂強颱來襲，中央災害應變中心今天上午8時30分成立，由於適逢中秋節大潮，應變中心預估淹水災害風險較大地區為宜蘭縣壯圍鄉、冬山鄉、五結鄉、礁溪鄉、花蓮縣花蓮市、新城鄉、台東縣台東市、太麻里鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、屏東縣東港鎮、恆春鎮、內埔鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉等地區，呼籲民眾做好預防積淹水準備。

應變中心也評估，因這次颱風風強雨急，台東縣海端鄉利稻部落、高雄市桃源區勤和里、復興里、梅山里可能變成孤島，已由消防署配置衛星電話，其中高雄市桃源區另建置預警廣播通報系統，以利災時緊急通報聯繫，並呼籲當地民眾最好先預防性撤離，到地方政府安排的安置地點或到親友家暫住，避過風災。

(中時)