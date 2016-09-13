髖骨骨折痛3周 9旬嬤開刀獲治癒
台中市高齡98歲的洪姓阿嬤，上月初因跌倒導致髖骨骨折，卻因為不敢就醫，足足忍痛達3周，她的子女心疼母親，連番勸說終於讓阿嬤點頭接受手術，術後隔天就能下床，腿部不再疼痛，洪姓阿嬤終於重展笑顏。
洪姓阿嬤的兒子表示，母親身體硬朗且耳聰目明，10多年前因腿部退化，平時仍靠著助行器的幫忙到處串門子，上月初，她在家門口的走廊不慎摔倒，導致本就退化的左腿骨折，但母親堅持不願就醫。
阿嬤的兒子說，原本家人認為媽媽受不了痛，頂多3、4天就會同意就醫，沒想到她「非常能忍」，足足痛了3個星期，日前才在友人建議下到亞大醫院接受治療。
亞大醫院副院長黃揆洲指出，洪阿嬤是髖骨骨折，雖然她年紀大且骨質脆弱、肌力退化，仍建議接受髓內釘固定髖骨骨折手術，術後配合骨鬆治療、復健和居家照護，目前恢復良好，住院3天即出院。
黃揆洲強調，許多高齡長輩跌倒受傷後會忌諱就醫，造成長期臥床，不僅喪失復健能力，也影響心理健康，更容易引發泌尿道感染、褥瘡與吸入性肺炎，建議長輩應與醫師充分溝通，別害怕治療。
(中時)
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