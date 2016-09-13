九旬老翁燒雜草 卻燒了遊覽車遭送辦

台南一名9旬張姓老翁今天在南區住家附近整理菜園，放火燒雜草，風勢一來，燒到鄰近大林停車場一輛遊覽車，老翁被送辦。

這名老翁今天整地要燒雜草時，鄰居曾經苦勸，但老翁不聽，執意燒草，卻燒到大林停車場的一輛遊覽車，所幸消防員獲報趕往灌救，未波及其他車輛。鄰居說，老翁平時就常燒草，勸也沒用。

老翁燒草燒到遊覽車，倒楣的是司機，他說，這輛車是校車，上午載完學生後就停在停車場草地上，哪知會被波及，遊覽車幾乎全毀，損失約新台幣600萬元。老翁則因公共危險罪嫌被送辦。1050913

(中央社)