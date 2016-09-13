因應百貨週年慶車潮 中市實施交通計畫
台中市多家百貨公司從中秋節連假起舉辦週年慶，因應帶來的車潮，台中市交通局今天說，已要求百貨業者實施交通維持計畫，並增開接駁服務。
中秋節4天連假將屆，包括台中大遠百、中友百貨等多家百貨業者都從中秋連假開始舉辦週年慶預購活動，每次百貨公司週年慶期間，周邊道路往往出現大量車潮，加上遇到連假，市府擔心車潮湧現。
交通局表示，已要求台中大遠百等業者實施交通維持計畫，除延續周邊道路管制措施、人力配置外，今年另要求業者除原有市政大樓及市政公園2處特約停車場，同時新增特約服務停車場，並請業者增開接駁服務。
除了請百貨業者實施交通維持計畫，交通局指出，也要求業者於公司官網及APP建置停車場剩餘車位資訊，並製作周邊特約停車場訊息發放予民眾參考，同時現場增加告示牌面設置，以便民眾掌握交通管制情形，提前改道避開車多路段。
此外，社會局於15日復康巴士停止接送服務，而16日全天、17日上午照常提供服務；如因莫蘭蒂颱風來襲，市府宣布停止上班上課，復康巴士配合停止服務，原預約乘客取消接送。1050913
(中央社)
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