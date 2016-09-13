中央社對立委再次舉行記者會之嚴正聲明

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民主進步黨籍立法委員王定宇等人今天表示，中央通訊社「私設小金庫」及質疑事業部業務副總監虞煥榮是否違反利益迴避；中央社發表聲明說，絕無立委指控情事，涉及個人部分，由當事人依法提告。

王定宇今天在記者會表示，中央社利用一名「草字頭」的小姐名義開設帳戶；虞煥榮兼任2家民間事業機構董事長、1家民間事業機構董事，送交立法院的相關資料卻隱匿；中央社董事長陳國祥新書發表會下午舉行，中央社8日付費訊息平台全文照登，是誰刊載？陳國祥到底有沒有付費？

中央社發布聲明指出，對於廉政署已立案調查行銷獎金，至表歡迎，並盼早日查明真相，揭穿栽贓抹黑，以使本社之新聞專業與媒體自主，不受任何干擾與侵害。

中央社強調，有關聘任業務副總監一事，係為開拓民間媒體業務，增加營收，該員屬一般員工，來社前任職皆在處理中，無涉利益衝突，將依規定辦理申報。

中央社表示，對於外界如有斷章取義、栽贓抹黑，損害本社名譽與權益等情事，必將循一切途徑因應，包括依法追訴。若涉個人部分，也由當事人依法提告，捍衛其權益。

中央社聲明全文如下：

一、本社對法務部廉政署已立案調查行銷獎金(誤為佣金)爭議情事，至表歡迎，並盼早日查明真相，揭穿栽贓抹黑，以使本社之新聞專業與媒體自主，不受任何干擾與侵害。

二、本社營運一向符合法令規範，收支流向都有帳目可供稽查，有關個人或部門獎金的分配，俱按規定辦理，且已運作多年，並無相互瓜分情事。至於立委指稱獎金差額流向行政人員並私設帳戶等情事，完全子虛烏有，行政人員僅負責記帳管理，金額與收支非常清楚，沒有所謂私設個人帳戶情事，何來安危有虞？根本是構陷誤導！

三、本社業務過往多以政府機關為主，惟收入有限，民國104年下半年為增加營收，拓展民間業者之業務。幾經尋覓適當人選，民國105年3月延攬在民間媒體服務的虞煥榮擔任業務副總監。

虞員來社服務前，即擔任聚新(誤為巨星)傳媒、尊品兩公司董事長，以及放心購公司監察人。其中，尊品已停業多年，不曾復業；聚新民國105年1月起停止營運，正在辦理停業中；放心購投資20%，掛名監察人，不負責實際營運。這3家公司，都與本社沒有業務往來，未涉利益衝突。

按照本社員工兼職、兼課及在職進修管理要點的規定，每年10月辦理登記調查，虞員將依規定辦理。對於外界不實指控，虞員將依法追訴，捍衛其名譽。

四、本社陳董事長出書，由其自負所有費用，有關立委指稱陳董事長之臉書內容轉貼本社訊息平台的說法，與事實不符。

文化部為本社訊息平台客戶，對於立委指稱本社有佣金爭議，將成立專案小組調查一事，刊載於訊息平台中，負責相關業務單位基於新聞平衡報導原則，將本社聲明併同採用，以供各界明鑑。

五、近8年來，受到新媒體衝擊，本社營運日趨艱困，加以勞退儲備龐大，財務負荷至為沉重。本社從上到下全力拓展營運，以期安度難關，再創新局。本社業務單位參照民營媒體的做法，請非事業部門從旁協助，尋求開展各項業務，實際工作由業務單位負責，所謂要求記者拉廣告的說法，不知從何而來？請勿魚目混珠！

本社網站廣告分為框型廣告與專題廣告，由客戶付費選擇刊載。其中，專題廣告係業務單位配合客戶的需求，透過文字、圖片與影音報導的方式，將業者希望行銷的重點凸顯出來，包括經營理念、產製物品及購買資訊等，凡此都由業務單位處理，並在網站相關版面、欄目呈現，新聞單位未曾發出新聞社稿，以示廣告與新聞之區別，何來業配文之說法？豈容混淆視聽！

六、本社認為司法權為辨別是非、論斷黑白之準繩，絕不會假借所謂營運爭議，扼殺新聞專業與媒體自主，相信廉政署一定會秉公調查，釐清曲直，還我公道。

對於外界指正，本社虛心領受，惟若有斷章取義、栽贓抹黑，損害名譽與權益等情事，本社已蒐集資料，必將依法追究，絕不寬貸。1050913

(中央社)