戴遐齡續任北市大校長 北市府尊重

我要評比

台北市立大學今天召開臨時校務會議，投票表決通過由現任校長戴遐齡續任校長，台北市教育局對此表示尊重，後續並將循往例請市長柯文哲簽核。

台北市立大學於民國102年成立，是台北市立體育學院與台北市立教育大學合併而成的綜合性大學，戴遐齡為改制後第一任校長，任期至明年7月底。日前傳出北市教育局三度派員「柔性勸退」，要戴遐齡放棄連任，但北市府則澄清，尊重校長甄選機制，並未介入。

教育局長湯志民表示，北市大今天召開臨時校務會議，校長續任同意權人（校務會議代表）共79人，出席代表76人，對於戴遐齡的校長續任案採投票表決。

投票結果為69票同意、6票不同意、1票無效（廢票），通過戴遐齡續任案，教育局後續將依大學法及台北市立大學組織規程，循往例簽請市長核定。

湯志民說，對續任案表決結果予以尊重，不過教育局在投票前依程序規定，聘請相關學者專家組成評鑑小組對戴遐齡進行評鑑，評薦結果為「待改善」，並提出28項待改善項目，希望戴遐齡未來能就評鑑所列待改善事項努力，特別是加強與市政府及議會的連結。

湯志民也說，體育學院與北市教大合併前，分別是在體育和教育領域頂尖的學校，合併成北市大後，原本的優點應該要繼續存在，校長應掌握既有優勢，再往上發展，例如現在對體育人才的招生就不像以前順利。

他說，戴遐齡把學校邁向500大列為大方向，評鑑委員雖予以尊重，但認為可以再務實一點，畢竟北市大不是學術導向，應往實務再加強。

另外，台北市明年將舉辦2017世界大學運動會，湯志民說，北市大身為台北市所屬唯一一所綜合型大學，校內又有體育學院，在北市籌辦世大運一事上，應能扮演更多角色。1050913

(中央社)