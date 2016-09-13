陸國開行前監事長姚中民 遭雙開

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中共中央紀律檢查委員會官網今天公布，中國大陸國家開發銀行前中共黨委副書記、監事長姚中民因嚴重違紀已遭開除黨籍、公職（雙開），並被立案調查。

公告指出，姚中民違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，違反中共中央八項規定精神受到黨紀處分後，仍不思悔改，頂風違紀。

公告並指姚中民違反組織紀律，不向組織如實說明問題；違反廉潔紀律，收受禮金、禮品，搞權色、錢色交易，並利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

公告表示，依據相關規定，經中紀委常委會議審議並報中共中央批准，決定開除姚中民黨籍、公職；收繳違紀所得；將涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

姚中民生於1952年6月，河南淮陽人，大陸中南財經大學投資經濟碩士，曾任中國建設銀行河南省分行中共黨組副書記、行長、河南省副省長，並於1994年1月任大陸國開行中共黨組成員、副行長、紀檢組長，是國開行創辦者之一。

他在2008年轉任大陸國開行中共黨委副書記兼首任監事長，2013年12月退休，並擔任北京河南企業商會名譽會長。

姚中民2015年初因違反中共中央八項規定被中紀委通報，並在今年6月因涉嫌嚴重違紀被調查。1050913

(中央社)