颱風莫蘭蒂逼近 台東縣府籲農友防颱

為防範莫蘭蒂颱風可能直接影響台東地區，台東縣政府農業處長許瑞貴呼籲農民做好各項防颱準備，並密切注意新聞發布颱風動態，以降低農業天然災害損失。

7月份的尼伯特颱風重創台東農業生產後，各地農友復耕重建工作還在如火如荼的進行當中，為了不讓秋颱莫蘭蒂攪局，許瑞貴提供各項防颱措施提醒農友參考防範，包括蔬菜生產區域，可以加強疏濬排水溝、整理防雨蓬架，或利用覆蓋資材（如塑膠網、不織布等）覆蓋保護，必要時可先搶收部分蔬菜。

在果樹生產方面，應該加強排水措施，設立必要的支柱，修剪冗枝，可採收果實應先行摘存，尤其是還未上市的大白柚、臍橙等柑橘類作物。

若是一般作物農田，在颱風過後應迅速排除田間積水，以免作物根部腐爛，如有倒伏情況，則扶正植株並行中耕培土，清理農田、避免病害傳播，並酌量補施肥料以促進發育。

至於很多農民朋友關注的前次尼伯特風災救助情形，許瑞貴表示，在行政院農業委員會所公告的現金救助部分，全數應發放的新台幣6億3140萬餘元救助金中，除了少數造林戶的資料還有問題、仍在審核中外，已撥付到農民手中的救助金額超過99.7%；另外以風災善款救助受損漁船筏、為登錄放養畜牧戶的部分，近350萬元則全數發放完畢。

攸關台東農業復耕重建輔導措施方面，以風災善款鼓勵荖花荖葉轉作每公頃補助12萬元的申請案，目前已有364戶、192公頃，受災農友低利貸款第1、2、3年利息全額補貼部分，有595件、6億5327萬元合格撥付；至於風災農損種苗復耕補助有936戶、916公頃申請。

另外，尼伯特風災受創嚴重的各地樹木部分，農業處9月起將先針對森林公園開始植樹造林，由園區琵琶湖周邊開始，已種植木麻黃、無患子、烏（木臼）、紅竹、變葉木等7種樹種計2955棵，預計森林公園內就將種植超過5萬棵的各式樹種。

許瑞貴強調，縣政府針對尼伯特風災農業部分的復耕重建工作不會停歇，農民有相關需要詢問或協助事項，可就近洽各鄉鎮地區農會；至於已節節逼近的莫蘭蒂颱風，也請各農民朋友們務必做好防颱準備，等颱風過後可以儘速恢復農業生產。1050913

(中央社)